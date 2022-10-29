Округ Ёнсан-гу объявлен специальной зоной бедствия

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30 октября правительство РК объявило специальной зоной бедствия муниципальный округ Ёнсан-гу в Сеуле, в состав которого входит район Итхэвон, где в результате давки погибли более 150 человек. Как заявил глава Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, премьер-министр РК Хан Док Су, власти сделают всё необходимое для поддержки пострадавших и семей погибших. В связи с объявлением округа специальной зоной бедствия пострадавшие получат помощь в покрытии расходов на лечение, а семьям погибших помогут в организации похорон. В связи с национальным трауром, который продлится по 5 ноября, на зданиях правительственных и государственных учреждений, дипломатических представительств РК за рубежом приспущены национальные флаги. Сотрудники госучреждений в знак траура носят специальные ленточки. В период национального траура отменены развлекательные мероприятия и фестивали.