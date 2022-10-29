В РК растут продажи электромобилей

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В сентябре в РК было продано 13.993 электромобиля отечественного производства. Это новый рекорд за месячный период. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в июле этого года - 13.143 электромобиля. Как сообщили в Корейской ассоциации автопроизводителей, с начала года показатель пять раз превышал 10 тысяч. В сентябре лидером продаж стала Hyundai Motor – 7.946. Далее следуют Kia – 5.247 и GM Korea – 800 электромобилей. Рост продаж связывают с популярностью новой модели электромобиля IONIC 6 производства Hyundai Motor, ставшей лидером рынка электромобилей в первый месяц продаж. На втором месте IONIC 5, на третьей позиции EV6 производства Kia. Популярностью пользуются также лёгкие коммерческие грузовые автомобили Porter Electric производства Hyundai Motor и Bongo EV производства Kia. В сентябре продано 3.428 импортных электромобилей, что является новым рекордом за месячный период. В годовом исчислении показатель вырос более чем в 10 раз. Наиболее популярными оказались электромобили таких брендов как Mercedes-Benz, BMW, AUDI и Volkswagen.