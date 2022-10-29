Realmeter: 35,7% граждан РК положительно оценивают работу президента

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35,7% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2.521 взрослого жителя страны, проведённого агентством Realmeter c 24 по 28 октября. Это самый большой рост с момента начала работы нового правительства. Впервые за последние четыре месяца рейтинг действующего президента превысил 30%. 61,7% опрошенных дали отрицательную оценку его деятельности, что на 2,7% меньше, чем на прошлой неделе. Эксперты Realmeter отмечают, что рост рейтинга главы государства связан с его политикой по ряду направлений, в том числе, в сфере безопасности. Уровень поддержки правящей партии Сила народа вырос на 2,3%, составив 37,6%. Рейтинг крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро снизился на 2% до 46,4%. Погрешность при обработке данных может составить ±2% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.