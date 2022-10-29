Семьям погибших в результате трагедии возместят расходы на похороны

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31 октября центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам принял ряд решений, касающихся поддержки семей жертв трагедии в сеульском районе Итхэвон и лечения пострадавших. В первую очередь решено возместить расходы на похороны погибших в размере до 15 млн вон (11 тыс. долларов). Местные власти назначат ответственного за каждую такую семью для оказания оперативной помощи. В 31 ритуальное бюро направлены сотрудники местных администраций для координации организации похорон и поминальных мероприятий. Лечение пострадавших решено полностью оплатить за счёт фонда государственного медицинского страхования. За каждого пострадавшего, находящегося в тяжёлом состоянии, отвечает отдельный сотрудник местных администраций. Правительство подготовило также план оказания дополнительной помощи пострадавшим и семьям погибших. Как сообщил глава координационного центра по чрезвычайным ситуациям при министерстве административного управления и безопасности Ким Сон Хо, им будут предоставлены налоговые льготы и частично компенсированы расходы на мобильную связь. Кроме того, они получат материальную помощь, размер которой будет определяться индивидуально. В 17 городах и провинциях установлены поминальные алтари, которые открыты для посещения до конца национального траура 5 ноября. Главный поминальный алтарь установлен на площади Сеула. Ещё один большой алтарь установлен на площади у станции метро Ноксапхён, недалеко от места трагедии.