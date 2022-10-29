Зарубежные лидеры выражают соболезнования в связи с трагедией в Сеуле

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Главы государств и правительств продолжают выражать соболезнования в связи с большим числом погибших и пострадавших в результате давки в сеульском районе Итхэвон. «Мы молимся Господу за тех, кто трагически погиб в результате инцидента в Сеуле»,- говорится в заявлении Папы Римского Франциска. «Мы скорбим вместе с народом РК и желаем скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения. США поддерживают РК в это трагическое время»,- говорится в заявлении президента США Джо Байдена и его супруги. Премьер-министр Японии Фумио Кисида написал в Twitter, что он был «очень потрясён и опечален» трагедией в Сеуле. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РК Юн Сок Ёлю послание с соболезнованиями. Президент России Владимир Путин также направил южнокорейскому лидеру телеграмму, в которой говорится: «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим». Соболезнования своему южнокорейскому коллеге Хан Док Су направил премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в Twitter: «Мы переживаем за корейцев, испытывающих страдания». Президент Франции Эммануэль Макрон также написал в Twitter: «Я выражаю искренние соболезнования корейскому народу и жителям Сеула в связи с трагедией. Франция на вашей стороне».