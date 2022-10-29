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Экономика

Экспорт экологичных автомобилей достиг рекорда

Write: 2022-10-31 14:32:41Update: 2022-10-31 14:39:10

Экспорт экологичных автомобилей достиг рекорда

Photo : YONHAP News

В третьем квартале текущего года южнокорейский экспорт автомобилей вырос на 30,1% в годовом исчислении, составив 12 млрд 600 млн долларов. Объём поставок вырос на 26,8% до 590 тыс. автомобилей. Такие данные представлены 31 октября Таможенным управлением. Поставки экологичных автомобилей выросли на 42,3%, достигнув рекордной отметки в 4 млрд долларов. Постоянный рост экспорта в сегменте экологичных автомобилей фиксируется, несмотря на общее ухудшение экономической ситуации в мире. Экспорт вырос по таким направлениям как США, Канада, Австралия, Великобритания, Германия. Отмечено сокращение поставок во Францию, Нидерланды и Вьетнам. Импорт автомобилей в третьем квартале вырос на 17,7% в годовом исчислении, составив 3,5 млрд долларов. Более половины импорта пришлось на экологичные автомобили. В этом сегменте показатель также оказался рекордным, составив 1 млрд 790 млн долларов. 
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