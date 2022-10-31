Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

155 человек погибли, 152 получили травмы в трагическом инциденте в Сеуле

Write: 2022-11-01 10:05:00Update: 2022-11-01 10:06:15

155 человек погибли, 152 получили травмы в трагическом инциденте в Сеуле

Photo : YONHAP News

По состоянию на утро 1 ноября, число погибших в давке в сеульском районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина увеличилось до 155 человек. 152 человека получили травмы различной тяжести. Состояние 30 пострадавших медики оценивают как тяжёлое. Среди погибших 26 иностранных граждан, в том числе, пять граждан Ирана, по четыре гражданина России и Китая, по два гражданина США и Японии, по одному гражданину Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки. Возраст подавляющего большинства погибших от 20 до 30 лет. Трагический инцидент произошёл около 22 часов 29 октября в переулке длиной 40 метров и шириной чуть больше трёх метров, соединяющем улицу Итхэвон-но с проходящей параллельно ей пешеходной улицей, на которой расположены бары и рестораны. По словам свидетелей, люди, находившиеся впереди, были сбиты с ног, и их раздавливали те, кто пытался пройти сзади. Трагедия в районе Итхэвон – самая страшная катастрофа в истории страны с 2014 года, когда в результате затопления парома «Сэволь» у южного побережья страны погибли 304 человека. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >