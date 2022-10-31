Экспорт РК сократился впервые за последние два года

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В октябре южнокорейский экспорт сократился на 5,7% в годовом исчислении, составив 52 млрд 480 млн долларов. Как сообщили 1 ноября в министерстве промышленности, торговли и энергетики, отечественный экспорт сократился по сравнению с прошлым годом впервые с октября 2020 года. Это произошло на фоне высокой инфляции и глобального экономического спада, который привёл к сокращению спроса на импортные товары. Отрицательное влияние на экспорт оказало также снижение цен на полупроводники, экспорт которых сократился в октябре на 17,4% в годовом исчислении. Продажи нефтехимической продукции снизились за тот же период на 25,5%, а металлургической продукции - на 20,8%. При этом экспорт автомобилей вырос на 28,5%, а нефтепродуктов - на 7,6%. Импорт увеличился на 9,9% в годовом исчислении, составив 59 млрд 180 млн долларов. Такой рост обусловлен высокими ценами на энергоносители, импорт которых увеличился в октябре на 42,1% в годовом исчислении, составив 15,5 млрд долларов. Дефицит торгового баланса составил в прошлом месяце 6 млрд 700 млн долларов. Импорт превышает экспорт семь месяцев подряд. Это происходит впервые с 1997 года. Представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын провёл экстренное совещание с участием крупных экспортёров, чтобы обсудить меры по улучшению торгового баланса.