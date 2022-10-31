КНДР потребовала от США прекратить совместные с РК военные учения

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Северная Корея предупредила, что может принять «мощные ответные меры», если США продолжат «военные провокации». Как отмечается в заявлении представителя МИД КНДР, распространённом 1 ноября агентством ЦТАК, совместные военно-воздушные учения РК и США Vigilant Storm, которые проводятся с 31 октября по 4 ноября, представляют собой «агрессивные боевые учения, направленные на нанесение ударов по стратегическим объектам КНДР в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове». Пхеньян «готов принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз»,- говорится в заявлении. Северная Корея практически всегда резко осуждает совместные военные учения Сеула и Вашингтона, призывая Вашингтон прекратить «враждебную» политику. Между тем, РК и США подчёркивают, что учения носят оборонительный характер.