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Политика

Президент РК призвал принять меры для предотвращения гибели людей

Write: 2022-11-01 12:06:24Update: 2022-11-01 14:41:12

Президент РК призвал принять меры для предотвращения гибели людей

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль призвал принять фундаментальные меры для предотвращения гибели людей в ходе массовых мероприятий. Выступая 1 ноября на расширенном заседании правительства, он в очередной раз подчеркнул важность открытого расследования причин трагедии в столичном районе Итхэвон. Глава государства дал указание устранить системные недочёты, выявленные в ходе анализа произошедшего. Он отметил необходимость наличия системы безопасности, нацеленной на предотвращение трагедий во время любых массовых мероприятий, в том числе, стихийных и проходящих без организатора. Глава государства призвал широко использовать дроны и другие передовые технические средства. В соответствии с указанием президента планируется разработать систему, в рамках которой власти смогут в экстренном порядке ограничивать движение транспорта и поток людей в случае возможного возникновения опасной ситуации при массовом скоплении людей. Однако подготовка такой системы потребует значительного времени, поскольку нужно определить масштабы стихийного скопления людей, при котором можно будет запускать механизм регулирования. 
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