В РК снижается численность экономически неактивного населения

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Численность экономически неактивного населения РК сократилась в августе этого года на 512 тыс. человек в годовом исчислении, составив 16 млн 246 тыс. человек. Об этом сообщили 1 ноября в Национальном статистическом управлении. Экономически неактивное население – это жители страны в возрасте старше 15 лет, которые в течение определённого периода времени не относятся к занятым и не ищут работу. 21,6% из них планируют в течение года устроиться на работу или открыть собственное дело. Численность экономически неактивного населения сокращается с марта прошлого года в связи с увеличением уровня занятости. Не работающие и не планирующие трудоустраиваться объясняют своё положение состоянием здоровья, трудностями в поиске подходящей работы, желанием отдохнуть после ухода с предыдущего места работы. Среди отраслей, в которых неработающие хотели бы открыть своё дело, наиболее популярными оказались ресторанный и гостиничный бизнес – 21,3%, розничные и оптовые продажи – 20,1%.