В РК проверят безопасность массовых мероприятий

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение начать 3 ноября проверку соблюдения правил безопасности на фестивалях и других массовых мероприятиях с целью предотвращения ситуаций, подобных трагедии в столичном районе Итхэвон. Кроме того, на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, состоявшемся 1 ноября, принято решение подготовить план обеспечения безопасности в случае стихийных скоплений людей. Решено также обратить внимание на обучение правилам безопасности учащихся школ всех ступеней, учитывая, что в ходе инцидента в районе Итхэвон погибли несколько школьников. Между тем, число погибших в результате трагического инцидента продолжает расти. По состоянию на 11 часов 1 ноября в списке погибших числились 156 человек. Ещё одна пострадавшая, которая находилась в тяжёлом состоянии, скончалась утром в больнице. Состояние 29 пострадавших медики оценивают как тяжёлое. 122 человека получили лёгкие травмы.