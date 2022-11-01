Пхеньян: РК и США заплатят «самую ужасную цену», если применят силу

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РК и США заплатят «самую ужасную цену, если примут решение применить военную силу в отношении Северной Кореи». Об этом говорится в заявлении заместителя председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона, опубликованном 2 ноября агентством ЦТАК. «В случае применения силы спецсредства вооружённых сил КНДР без промедления выполнят свою стратегическую задачу»,- подчёркивается в заявлении. Военно-воздушные учения Vigilant Storm, которые проводят РК и США, «направлены против Северной Кореи, носят агрессивный и провокационный характер», и северокорейские военные «внимательно следят за безрассудными военными действиями Сеула и Вашингтона»,- отметил Пак Чон Чхон, призвав Сеул и Вашингтон «сделать правильный выбор между амбициями и собственной безопасностью». После того, как в Пхеньяне назвали данные манёвры «военной провокацией», представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Vigilant Storm являются плановыми учениями. Их основная цель заключается в повышении оперативной готовности в рамках защиты территории РК и других стран региона. В манёврах Vigilant Storm принимают учения порядка 240 самолётов и несколько тысяч военнослужащих различных родов войск.