Рост потребительских цен составил в РК в октябре 5,7%

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Рост потребительских цен составил в октябре в РК 5,7% в годовом исчислении. Об этом сообщило 2 ноября Национальное статистическое управление. Инфляция превышает целевой уровень в 2%, установленный Банком Кореи, 19 месяцев подряд. Шесть месяцев подряд она превышает 5%. Стоимость коммунальных услуг возросла на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста мировых цен на энергоресурсы. Нефтепродукты подорожали за тот же период на 10,7%, сельскохозяйственная, рыбная и животноводческая продукция - на 5,2%, овощи - на 21,6%. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанных с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания, одежда и жильё, выросли в октябре на 6,5% в годовом исчислении. Базовая инфляция, не учитывающая рост цен на продукты питания и нефть, составила в прошлом месяце 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк Кореи прогнозирует, что инфляция будет превышать 5% по крайней мере до конца первого квартала будущего года. В заявлении министерства планирования и финансов говорится, что цены, как ожидается, останутся высокими «в течение значительного периода времени», хотя их рост постепенно замедлится.