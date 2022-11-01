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Политика

Президент РК осудил действия Пхеньяна

Write: 2022-11-02 12:27:06Update: 2022-11-02 14:23:09

Президент РК осудил действия Пхеньяна

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль дал указание профильным ведомствам принять жёсткие меры в ответ на пуски Пхеньяном баллистических ракет, одна из которых упала к югу от Северной разграничительной линии. Выступая 2 ноября на экстренном заседании Совета национальной безопасности, глава государства подчеркнул, что северокорейская ракета пересекла разграничительную линию, которая выполняет функции межкорейской границы, впервые после раздела Кореи. Юн Сок Ёль подчеркнул, что никакие попытки Пхеньяна нанести урон южнокорейскому обществу и союзу Сеула и Вашингтона не увенчаются успехом. Он дал указание военным сохранять повышенную готовность к новым провокациям со стороны Севера. Участники заседания назвали беспрецедентной провокацией запуск Севером баллистической ракеты, упавшей к югу от Северной разграничительной линии всего лишь в 57 км к северо-востоку от южнокорейского города Сокчхо. Также было отмечено, что действия Пхеньяна в период национального траура в РК показывают истинное лицо северокорейского режима, не соответствующее ценностям человечности и гуманизма. 
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