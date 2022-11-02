Photo : KBS News

Утром 2 ноября Северная Корея запустила около десяти ракет различных типов, в том числе, как минимум три баллистические ракеты малой дальности, с западного и восточного побережий. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, одна из баллистических ракет упала в море в 26 км югу от Северной разграничительной линии, выполняющей функции межкорейской границы. Северокорейская ракета пересекла разграничительную линию впервые после раздела Кореи. Ещё одна баллистическая ракета упала в море в 57 км к востоку от южнокорейского города Сокчхо провинции Канвондо. Третья ракета полетела в направлении острова Уллындо, упав в международных водах. На островах Токто и Уллындо была объявлена воздушная тревога. Самолёты южнокорейских ВВС F-15K и KF-16 были подняты в воздух и запустили высокоточные ракеты по морской акватории к северу от Северной разграничительной линии. «Реакция южнокорейских военных подтверждает решимость жёстко реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи»,- говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов.