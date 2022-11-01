Подразделения ПРО РК проводят учебные стрельбы

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2 и 9 ноября на полигоне Тэчхон в городе Порёне провинции Чхунчхон-Намдо южнокорейские военные проведут стрельбы управляемыми снарядами в целях повышения боеготовности и совершенствования тактических навыков подразделений противоракетной обороны. К стрельбам привлечены 180 военнослужащих в составе двух батарей американского зенитно-ракетного комплекса Patriot и четырёх батарей отечественного комплекса Чхонгён командования противовоздушной и противоракетной обороны. В рамках стрельб отрабатываются действия по отражению воздушной атаки путём уничтожения воздушных целей управляемыми ракетами. 2 ноября проводятся стрельбы с применением ракет Patriot, а 9 ноября - первые реальные стрельбы нового комплекса «Чхонгун-II». Данный комплекс оснащён модернизированными управляемыми ракетами класса «земля-воздух», которые эффективны не только против авиации противника, но и против баллистических ракет.