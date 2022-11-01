Увеличивается плата за вызов такси в ночное время суток

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Плата за вызов такси в ночное время через специальные платформы увеличится до 4-5 тыс. вон (2,8 – 3,5 доллара) в зависимости от типа автомобиля. Крупнейший посредник в сфере услуг такси мобильное приложение Kakao T предлагает свои услуги на новых условиях с 3 ноября. Дополнительная плата за вызов такси позволит скрыть от водителя место назначения. Таким образом предполагается решить проблему, когда таксисты избегают поездки на короткое расстояние и не хотят приезжать по вызову. Между тем, с 22 ноября впервые за полвека отменяется система обязательных выходных дней для водителей такси. Возможность выполнять пассажирские перевозки в любой день недели должна увеличить количество такси на дорогах Сеула. Проблема острой нехватки такси в ночное время суток связана с тем, что многие водители такси во время пика пандемии коронавируса ушли в сферу доставки, спрос на услуги которой резко вырос. По имеющимся данным, штат компаний-операторов такси сократился примерно на 30%. Для исправления ситуации правительство решило повысить надбавку за проезд в такси в ночное время. Помимо этого, упрощается процедура найма на работу таксистов. Будет разрешено привлечение временных работников. В рамках решения проблемы общественного транспорта до конца года в Сеуле будут увеличены часы работы ночных автобусов и расширен их парк.