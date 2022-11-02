Photo : YONHAP News

2 ноября Северная Корея запустила порядка 25 ракет различных типов в направлении Жёлтого и Восточного морей. Кроме того, была обстреляна морская буферная зона в Восточном море. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, в 6:51 утра четыре ракеты были запущены в сторону Жёлтого моря с территории провинции Пхёнан-Пукто. Два часа спустя из района города Вонсана провинции Канвондо были запущены три ракеты. Одна из них упала в море в 26 км югу от Северной разграничительной линии, выполняющей функции межкорейской морской границы. Северокорейская ракета пересекла разграничительную линию впервые после раздела Кореи. Ещё одна баллистическая ракета упала в море в 57 км к востоку от южнокорейского города Сокчхо провинции Канвондо. Третья ракета упала в международных водах в 167 км к северо-западу от острова Уллындо. Затем в 13:27 были сделаны около ста выстрелов из артиллерийских орудий с территории уезда Косон-гун провинции Канвондо в направлении морской буферной зоны в Восточном море. Тем самым было нарушено межкорейское военное соглашение от 19 сентября 2018 года. C 16:30 до 17:10 были запущены ещё шесть ракет, предположительно, класса «земля-воздух», в направлениях Жёлтого и Восточного морей. Северная Корея впервые запустила такое количество ракет в течение одного дня. Одновременный запуск ракет нескольких типов затрудняет их обнаружение, отслеживание и перехват,- сообщили в Объединённом комитете начальников штабов. Самолёты южнокорейских ВВС F-15K и KF-16 были подняты в воздух и запустили высокоточные ракеты по морской акватории к северу от Северной разграничительной линии в Восточном море.