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3 ноября Северная Корея запустила три баллистические ракеты в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, первая ракета, предположительно, межконтинентальная большой дальности, запущена с авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна примерно в 7:40. Она пролетела около 760 километров, достигнув максимальной высоты около 1.920 км и скорости 15 Маха. Это был седьмой начала года запуск Севером межконтинентальной баллистической ракеты. Две ракеты, как полагают южнокорейские военные, малой дальности, запущены в 8:39 из района города Кэчхона провинции Пхёнан-Намдо. Они пролетели около 330 км на максимальной высоте около 70 км, достигнув скорости 5 Маха. Южнокорейские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности и совместно с американскими коллегами следят за передвижениями северокорейских войск,- заявил представитель Объединённого комитета начальников штабов.