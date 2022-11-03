Ли Чжон Соп: Ракетные провокации Севера – нарушение суверенитета РК

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Падение северокорейской ракеты в 26 км к югу от Северной разграничительной линии, которая выполняет функции межкорейской морской границы, является фактическим нарушением территориального суверенитета РК. Об этом заявил министр обороны РК Ли Чжон Соп, выступая 2 ноября в Вашингтоне на встрече с экспертами Совета по международным отношениям, состоявшейся накануне южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности. Он напомнил, что северокорейская ракета пересекла разграничительную линию впервые после раздела Кореи. Ядерный и ракетный потенциал Севера представляет прямую угрозу миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе за пределами Корейского полуострова. Сеул и Вашингтон решительно ответят на любые враждебные действия Северной Кореи,- подчеркнул глава минобороны.