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Политика

Ли Чжон Соп: Ракетные провокации Севера – нарушение суверенитета РК

Write: 2022-11-03 10:39:59Update: 2022-11-03 15:44:02

Ли Чжон Соп: Ракетные провокации Севера – нарушение суверенитета РК

Photo : YONHAP News

Падение северокорейской ракеты в 26 км к югу от Северной разграничительной линии, которая выполняет функции межкорейской морской границы, является фактическим нарушением территориального суверенитета РК. Об этом заявил министр обороны РК Ли Чжон Соп, выступая 2 ноября в Вашингтоне на встрече с экспертами Совета по международным отношениям, состоявшейся накануне южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности. Он напомнил, что северокорейская ракета пересекла разграничительную линию впервые после раздела Кореи. Ядерный и ракетный потенциал Севера представляет прямую угрозу миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе за пределами Корейского полуострова. Сеул и Вашингтон решительно ответят на любые враждебные действия Северной Кореи,- подчеркнул глава минобороны. 
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