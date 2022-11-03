Валютные резервы РК продолжают сокращаться

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По данным Банка Кореи, опубликованным 3 ноября, валютные резервы страны составили в конце октября 414 млрд 10 млн долларов, сократившись на 2 млрд 760 млн долларов по сравнению с прошлым месяцем. Валютные резервы сокращались с марта по июнь, в июле немного увеличились, а с августа вновь стали сокращаться. По мнению экспертов Банка Кореи, такое резкое сокращение связано с мерами по смягчению волатильности на валютном рынке, снижением конвертации валют в связи с продолжающимся укреплением доллара США и сокращением депозитов в иностранной валюте в финансовых учреждениях. В конце сентября РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов. На первых местах - Китай, Япония, Швейцария, Тайвань и Россия. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранной валюте, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков.