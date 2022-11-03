РК и Индия обсуждают активизацию торговли

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3-4 ноября в Сеуле проходит девятый раунд переговоров по Всеобъемлющему соглашению об экономическом партнёрстве (CEPA) между РК и Индией. Делегации возглавляют директор департамента свободной торговли министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ян Ги Ук и директор департамента министерства торговли и промышленности Индии Анант Свароп. Соглашение СЕРА между двумя странами вступило в силу в январе 2010 года. С июня 2016 года начались переговоры по повышению эффективности условий сотрудничества в рамках документа. После июня 2019 года контакты были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. На этот раз стороны решили уделить внимание таким вопросам как взаимные уступки и инвестиции, система обозначения места производства товаров. Стороны проведут также заседания рабочих групп по вопросам санитарных и фитосанитарных мер, технических торговых барьеров. В прошлом году объём торговли двух стран достиг рекордной отметки в 23 млрд 659 млн долларов. Ожидается, что в этом году показатель будет выше.