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Политика

Президент РК встретился с бывшим премьер-министром Японии

Write: 2022-11-03 13:10:12Update: 2022-11-03 15:38:18

Президент РК встретился с бывшим премьер-министром Японии

Photo : YONHAP News

2 ноября президент РК Юн Сок Ёль встретился с бывшим премьер-министром Японии Таро Асо, который является заместителем председателя правящей Либерально-демократической партии и  председателем Японо-корейского комитета по вопросам сотрудничества. Юн Сок Ёль призвал Таро Асо продолжать работу по активизации обменов двух стран в частном секторе. Таро Асо, в свою очередь, отметил необходимость активизации диалога между Сеулом и Токио. Он обещал прилагать усилия для восстановления и развития двусторонних отношений. Юн Сок Ёль встретился также с президентом американского экспертно-аналитического центра – Совета по международным отношениям - Ричардом Хаасом. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейком полуострове, согласившись с необходимостью жёсткого ответа мирового сообщества на действия Пхеньяна. Ричард Хаас выразил соболезнования по поводу трагедии в сеульском районе Итхэвон. 
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