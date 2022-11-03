Президент РК встретился с бывшим премьер-министром Японии

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2 ноября президент РК Юн Сок Ёль встретился с бывшим премьер-министром Японии Таро Асо, который является заместителем председателя правящей Либерально-демократической партии и председателем Японо-корейского комитета по вопросам сотрудничества. Юн Сок Ёль призвал Таро Асо продолжать работу по активизации обменов двух стран в частном секторе. Таро Асо, в свою очередь, отметил необходимость активизации диалога между Сеулом и Токио. Он обещал прилагать усилия для восстановления и развития двусторонних отношений. Юн Сок Ёль встретился также с президентом американского экспертно-аналитического центра – Совета по международным отношениям - Ричардом Хаасом. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейком полуострове, согласившись с необходимостью жёсткого ответа мирового сообщества на действия Пхеньяна. Ричард Хаас выразил соболезнования по поводу трагедии в сеульском районе Итхэвон.