СНБ РК осудил ракетные провокации Пхеньяна

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3 ноября в Сеуле состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хана. Президент РК Юн Сок Ёль присоединился к заседанию после посещения поминального алтаря, где почтил память жертв трагедии в районе Итхэвон. Глава государства призвал сохранять повышенную боеготовность союзных сил РК и США, чтобы обеспечить безопасность населения. Он высказался за расширение рамок сотрудничества Сеула, Вашингтона и Токио в сфере безопасности, а также за укрепление сил расширенного сдерживания. Участники заседания отметили, что ракетные провокации Севера повышают напряжённость в регионе, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН. Было подчёркнуто, что РК и США продолжат проведение совместных военных учений в целях обеспечения безопасности южнокорейцев в условиях ракетной и ядерной угроз.