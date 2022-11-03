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Корея: Юг-Север

СНБ РК осудил ракетные провокации Пхеньяна

Write: 2022-11-03 13:21:00Update: 2022-11-03 16:39:08

СНБ РК осудил ракетные провокации Пхеньяна

Photo : YONHAP News

3 ноября в Сеуле состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хана. Президент РК Юн Сок Ёль присоединился к заседанию после посещения поминального алтаря, где почтил  память жертв трагедии в районе Итхэвон. Глава государства призвал сохранять повышенную боеготовность союзных сил РК и США, чтобы обеспечить безопасность населения. Он высказался за расширение рамок сотрудничества Сеула, Вашингтона и Токио в сфере безопасности, а также за укрепление сил расширенного сдерживания. Участники заседания отметили, что ракетные провокации Севера повышают напряжённость в регионе, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН. Было подчёркнуто, что РК и США продолжат проведение совместных военных учений в целях обеспечения безопасности южнокорейцев в условиях ракетной и ядерной угроз. 
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