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В РК началась проверка безопасности массовых мероприятий, число посетителей которых может превысить 10 тыс. человек в час. Об этом сообщил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 3 ноября на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. В ходе проверок внимание будет уделяться таким моментам как максимально допустимое количество участников мероприятий и меры по «рассеиванию» скоплений людей после окончания мероприятий. Глава правительства обратился к местным администрациям с просьбой пересмотреть имеющиеся правила безопасности проведения фестивалей, дополнив их в случае необходимости. Хан Док Су заявил, что в связи с трагедией в районе Итхэвон правительство намерено реформировать национальную систему безопасности, разработав план управления крупными скоплениями людей на основе научного анализа. Приведя примеры оказания помощи пострадавшим в результате трагедии в районе Итхэвон простыми гражданами, он отметил рост интереса населения к методам оказания экстренной помощи. В этой связи премьер-министр призвал министерство здравоохранения и социального обеспечения, а также местные администрации разработать новые образовательные программы.