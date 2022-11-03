Политические силы РК обсудили ракетные пуски Пхеньяна

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После того, как 3 ноября Северная Корея осуществила три ракетных пуска, правящая партия Сила народа отменила экстренное заседание представителей политических партий и правительства с участием министерства обороны и Объединённого комитета начальников штабов. Такое решение принято для того, чтобы заняться текущей ситуацией. Председатель временного комитета правящей партии Сила народа Чон Чжин Сок заявил, что ракетные провокации Пхеньяна являются подготовкой к седьмому ядерному испытанию. Он призвал военных сохранять повышенную боеготовность и жёстко отвечать на провокации, напомнив, что пять лет работы администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина дали Пхеньяну время на разработку ядерного оружия. Глава парламентской фракции крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Пак Хон Гын также подверг критике действия Пхеньяна, заявив, что, несмотря на трагедию в районе Итхэвон, Север продолжает безнравственные действия, отвернувшись от общечеловеческих ценностей.