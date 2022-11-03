Власти РК примут меры в ответ на повышение ставки ФРС США

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2 ноября Федеральная резервная система (ФРС) США в четвёртый раз подряд повысила базовую ставку на 0,75% до целевого диапазона от 3,75% до 4%. В этой связи южнокорейские финансовые власти решили принять ответные меры, учитывая возросшие факторы нестабильности на мировом финансовом рынке. Поскольку неопределённость для южнокорейского и мирового финансовых рынков возросла, финансовые власти будут более бдительными, чем когда-либо прежде. Об этом сообщил министр планирования и финансов, вице-премьер по вопросам экономики РК Чху Гён Хо, выступая 3 ноября на экстренном заседании по вопросам макроэкономики. Он отметил, что падение котировок американских ценных бумаг, чрезмерное укрепление доллара и рост процентных ставок заставляют южнокорейские финансовые власти находиться в состоянии готовности к различным вариантам развития событий. В Банке Кореи состоялось отдельное совещание, выступая на котором, заместитель управляющего Ли Сын Хон пообещал принять меры для стабилизации рынка в надлежащее время. Повышение ставки ФРС США будет продолжаться. По крайней мере, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил 2 ноября на пресс-конференции, что пока преждевременно думать о приостановке агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.