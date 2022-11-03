Запуск северокорейской МБР «Хвасон-17» завершился неудачей

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17», осуществлённый 3 ноября, по-видимому, завершился неудачей. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, ракета была запущена с авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна примерно в 7:40. Она пролетела около 760 километров, достигнув максимальной высоты около 1.920 км и скорости 15 Маха. Это был седьмой с начала года запуск Севером межконтинентальной баллистической ракеты. После отделения второй ступени ракета, похоже, вышла из строя. Две ракеты, как полагают южнокорейские военные, малой дальности, запущены в 8:39 из района города Кэчхона провинции Пхёнан-Намдо. Они пролетели около 330 км на максимальной высоте около 70 км, достигнув скорости 5 Маха. По мнению экспертов, Пхеньян в очередной раз попытался продемонстрировать свою военную мощь в знак протеста против военно-воздушных учений РК и США, которые проходят с 31 октября. 2 ноября Северная Корея запустила порядка 25 ракет различных типов в направлении Жёлтого и Восточного морей. Кроме того, была обстреляна морская буферная зона в Восточном море.