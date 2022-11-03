Вечером 3 ноября Пхеньян запустил три ракеты малой дальности

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Вечером 3 ноября Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты были запущены в 21:35 с территории уезда Коксан-гун провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели около 490 километров, достигнув максимальной высоты 130 километров и скорости 6 Маха. Примерно в 23:30 около 80 артиллерийских снарядов выпущены в буферную зону в Восточном море. Тем самым было в очередной раз нарушено межкорейское соглашение в военной области от 2018 года. Очередные военные провокации произошли сразу после того, как Пхеньян подверг критике решение Сеула и Вашингтона продлить совместные военно-воздушные учения Vigilant Storm. В заявлении, опубликованном агентством ЦТАК со ссылкой на заместителя председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона, данное решение названо «очень опасным и неправильным выбором». Ранее в тот же день Север запустил три баллистические ракеты, в том числе, одну межконтинентальную большой данности.