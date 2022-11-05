В случае необходимости США разместят стратегические вооружения в РК

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Если возникнет такая необходимость, США готовы разместить на Корейском полуострое свои стратегические вооружения. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны РК и США Ли Чжон Сопа и Ллойда Остина, принятом по итогам состоявшегося 3 ноября в Вашингтоне 54-го южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности. Стороны договорились укреплять совместные оборонительные возможности, взаимодействовать в обмене информацией и реализации договорённостей о сдерживании северокорейских ядерной и ракетной угроз, продолжать проведение совместных военных учений. Они отметили важность повышения эффективности сил расширенного сдерживания с помощью диалога о совместной обороне и других каналов. Ллойд Остин подтвердил, что США обеспечат защиту РК за счёт сил расширенного сдерживания, включающих все доступные обычные вооружения. Он отметил, что любая атака Северной Кореи на союзников США будет означать крах политического режима Ким Чон Ына. Участники переговоров подтвердили приверженность укреплению трёхстороннего взаимодействия РК, США и Японии в сфере безопасности.