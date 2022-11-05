РК повысит инвестиционную активность в сфере венчурного бизнеса

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Правительство РК усилит меры по обеспечению инвестиционной активности на рынке венчурных проектов за счёт привлечения частного капитала. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 4 ноября на заседании правительства по экономическим вопросам. Он отметил, что в связи с ухудшением внешней и внутренней экономической ситуации инвестиции в венчурные компании снижаются. В этой связи власти страны создадут базу для формирования частных фондов с целью расширения инвестирования венчурного бизнеса. В случае инвестирования в венчурные проекты частные компании и физические лица получат налоговые льготы. Это, в частности, снижение подоходного налога в пределах 10% от суммы инвестиций и освобождение от налога на прирост капитала при выводе инвестированных средств за счёт продажи доли в проектах. Кроме того, в рамках улучшения показателей в сфере логистики будут приняты меры по повышению конкурентоспособности морских перевозок и стабилизации логистики в сферах импорта и экспорта.