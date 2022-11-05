Президенты РК и ФРГ обсудили вопросы сотрудничества

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4 ноября в Сеуле президенты РК и Германии Юн Сок Ёль и Франк-Вальтер Штайнмайер договорились укреплять сотрудничество в сфере экономической безопасности, в первую очередь, в области энергетики. Они сошлись во мнении о необходимости сотрудничества в противодействии ракетным провокациям Пхеньяна. Выступая на совместной пресс-конференции после саммита, Юн Сок Ёль отметил, что Германия является одним из ключевых экономических партнёров РК. Он напомнил, что в настоящий момент две страны расширяют сотрудничество в сфере водородной экономики, информационных технологий и отраслей будущего. Также он заявил, что компании Германии наращивают инвестиции в южнокорейские отрасли новейших технологий, в том числе, в сферу полупроводников. Помимо этого, президенты двух стран договорились укреплять партнёрство в целях процветания и мира в Индо-Тихоокеанском регионе.