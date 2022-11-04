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Политика

Президент РК извинился за трагедию в Итхэвоне

Write: 2022-11-07 10:31:14Update: 2022-11-07 11:24:20

Президент РК извинился за трагедию в Итхэвоне

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль принёс извинения в связи с произошедшей трагедией в столичном районе Итхэвон. Выступая 7 ноября на заседании правительства, посвящённого вопросам национальной безопасности, глава государства отметил, что «испытывает великую боль и печаль, будучи президентом, в обязанности которого входят обеспечение безопасности и защита жизней граждан страны». Он в очередной раз выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что правительство должно принять все возможные меры для построения безопасной страны, в которой подобные трагедии будут невозможны. По его словам, власти пересмотрят систему реагирования в чрезвычайных ситуациях и устранят накопившиеся проблемы. В заседании приняли участие представители заинтересованных ведомств, местных администраций и частные эксперты. Они сосредоточили внимание на необходимости создания системы экстренного реагирования на ситуации, связанные с большими скоплениями людей. Многие эксперты уверены в том, что трагедия в Итхэвоне произошла из-за неэффективного управления неорганизованными массами людей. Президент отметил, что к решению данной проблемы нужно подходить не только с позиции контроля за отдельными объектами или мероприятиями, но и с точки зрения управления ситуациями, которые могут нести потенциальные риски. Он призвал реформировать подразделения полиции, которые призваны предотвращать проблемные ситуации. Президент заверил жителей страны в том, что будет проведено тщательное расследование, а весь его процесс будет прозрачен. 
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