РК приняла участие в смотре флотов в Японии

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Южнокорейский корабль боевой поддержки принял участие в международном смотре флотов, который состоялся в Японии по случаю 70-летия морских сил самообороны. Корабль южнокорейских ВМС был представлен на смотре флотов, организованном Японией, впервые с 2015 года. В смотре приняли участие корабли из 12-ти стран. Южнокорейский корабль прошёл в морском параде девятым по счёту. Его экипаж, как и моряки других кораблей, отдали честь, проплывая перед японским эскадренным миноносцем-вертолётоносцем «Идзумо», на борту которого находились премьер-министр Японии Фумио Кисида и высокие гости из-за рубежа, в том числе, командующий ВМС РК адмирал Ли Чжон Хо. РК получила приглашение на смотр ещё в январе, но решение принимали до последнего момента. Это связано с тем, что южнокорейские моряки должны отдать японскому кораблю, над которым развевается флаг Угильги. С 1870 года он являлся официальным флагом сухопутных войск Японии, а затем морских сил самообороны Японии. Этот флаг рассматривается в странах Азии как символ японского империализма и милитаризма. Решение об участии в мероприятии было принято с учётом необходимости сотрудничества стран региона в сфере безопасности. Кроме того, в прошлом РК участвовала в смотрах флотов в Японии.