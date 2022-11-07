Жители страны почтили память жертв трагедии в Итхэвоне

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5 ноября южнокорейцы собрались у поминального алтаря на площади Сеула, чтобы почтить память жертв трагедии в районе Итхэвон. Участники мероприятия держали небольшие плакаты с такими надписями как «Простите, что не сберегли», «Жертвы трагедии ни в чём не виноваты», «Требуем тщательного расследования» и другими. Несмотря на холодную погоду, сотни людей несколько часов стояли перед алтарём со свечами в руках. Многие участники мероприятия выражали уверенность в том, что данную трагедию можно было предотвратить. Для этого достаточно было наладить элементарное управление потоками людей. У станции метро Итхэвон, рядом с местом трагедии, также постоянно собираются люди с цветами и письмами в руках. 5 ноября туда пришли школьники, чтобы почтить память их двенадцати сверстников, погибших в результате трагедии. Школьники говорили, что трагедия произошла не по вине погибших. Почтив их память, школьники прошли по улице Итхэвон-но. Память погибших почтили также представители 23-х общественных организаций. Они потребовали от правительства принять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. В связи с национальным трауром многие ранее запланированные увеселительные мероприятия, в том числе, сезонные фестивали, были отменены или отложены. В период национального траура, который длился с 30 октября по 5 ноября, по всей стране были открыты 69 поминальных алтарей.