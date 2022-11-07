В РК проверят безопасность общественных объектов

Photo : YONHAP News

С 10 ноября правительство РК приступит к проверке соблюдения правил безопасности на общественных объектах – местах проведения фестивалей, спортивных объектах, концертных площадках, традиционных рынках и других местах скопления людей. Основное внимание будет уделяться общему состоянию объектов, наличию путей эвакуации, соблюдению правил пожарной безопасности. В период с 31 октября по 4 ноября поминальные алтари, установленные в 25 муниципальных округах Сеула после трагедии в районе Итхэвон, посетили 117 тыс. человек. Алтарь на площади Сеула закрыт, но до 12 ноября доступен алтарь у станции метро Ноксапхён в муниципальном округе Ёнсан-гу. По состоянию на 6 ноября, в результате трагического инцидента погибли 156 человек, в том числе, 26 иностранцев, и 197 человек получили травмы. К 6 ноября похоронены 130 жертв трагедии-южнокорейских граждан.