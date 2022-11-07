В РК начались командно-штабные учения «Тхэгык 22»

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7 ноября южнокорейские военные приступили к командно-штабным учениям «Тхэгык 22», которые продлятся до 10 ноября. Как сообщают в Объединённом комитете начальников штабов, в ходе учений отрабатываются действия командования в рамках подготовки к различным угрозам со стороны Севера. Оперативное командование всех родов войск и Объединённый комитет начальников штабов проводят проверку взаимодействия и боеготовность вооружённых сил. Данные учения являются регулярными и проводятся с 1995 года. С 2019 по 2021 год они были объединены с манёврами Ulchi. С этого года учения «Тхэгык» проводятся отдельно. Примечательно, что южнокорейские вооружённые силы четыре месяца подряд проводят крупномасштабные учения. В августе проходили южнокорейско-американские учения Ulchi Freedom Shield, в сентябре - совместные военно-морские учения с участием авианосца «Рональд Рейган» (CVN-76) и противолодочные учения, в октябре – учения «Хогук» и военно-морские учения в Жёлтом море, в ноябре - военно-воздушные учения Vigilant Storm. Кроме того, 6 ноября Командование специальных операций США в РК (SOCKOR) сообщило о проведении на прошлой неделе совместных стрельб со спецподразделениями сухопутных сил РК.