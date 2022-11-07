Генштаб КНА представил данные о ракетных пусках

Photo : YONHAP News

В период со 2 по 5 ноября Корейская народная армия (КНА) проводила военные операции в ответ на совместные южнокорейско-американские военно-воздушные учения Vigilant Storm. Об этом говорится в заявлении Генштаба КНА, опубликованном 7 ноября агентством ЦТАК. В заявлении подробно перечисляются все ответные действия Севера на южнокорейско-американские манёвры, однако о запуске баллистической ракеты, упавшей 2 ноября к югу от Северной разграничительной линии, не сообщается. В заявлении говорится, в частности, что в ответ на действия южнокорейских военных были запущены две стратегические крылатые ракеты из провинции Хамген-Пукто в направлении Восточного моря, которые пролетели 590,5 километров и упали в 80 километрах от южнокорейского порта Ульсан. Приводятся точные координаты падения ракет в доказательство того, что они не попали в южнокорейские территориальные воды. Сообщается, что 3 ноября Север провёл важный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, целью которого стала проверка надёжности специального боевого подразделения, призванного «парализовать оперативное командование противника». ЦТАК продемонстрировал фото МБР «Хвасон-15». Однако южнокорейские эксперты считают, что была запущена ракета «Хвасон-17». В Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК подчеркнули, что сообщение северокорейской стороны не вполне соответствуют действительности. В частности, в районе Ульсана не отмечено падений ракет. 6 ноября южнокорейские военные обнаружили обломки ракеты, которая 2 ноября упала южнее Северной разграничительной линии.