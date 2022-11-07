KDI: В РК имеются признаки замедления экономического роста

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В РК наблюдается всё больше признаков замедления экономического роста из-за ослабления экспорта и вялости производственного сектора на фоне ухудшения внешних условий. Об этом сообщили 7 ноября в Корейском институте развития (KDI). Нынешний прогноз более мрачный, чем месяц назад, когда эксперты института заявляли, что экономика находится на пути умеренного восстановления. «Экономический рост ослаб, особенно с точки зрения экспорта. Индексы, указывающие на вероятность экономического спада в будущем, выросли»,- говорится в ежемесячном экономическом отчёте института. В октябре экспорт сократился на 5,7% по сравнению с прошлым годом. Экспорт полупроводников упал за тот же период на 17,4%. Объем промышленного производства снижается три месяца подряд, начали уменьшаться также розничные продажи и инвестиции в производственные мощности. «Пока РК не переживает экономический спад, но такая вероятность есть»,- говорится в отчёте.