Профицит платёжного баланса РК в сентябре 1,6 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, профицит платёжного баланса страны составил в сентябре текущего года 1 млрд 610 млн долларов. Это на 8 млрд 890 млн долларов меньше, чем в сентябре прошлого года. Однако по сравнению с августом, когда был зафиксирован дефицит в размере 3 млрд 50 млн долларов, ситуация немного улучшилась. Накопленный профицит с января по сентябрь текущего года составил 24 млрд 140 млн долларов. Это на 43 млрд 270 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Дважды - в апреле и августе – текущий платёжный баланс был дефицитным, что объясняется резким ростом импорта и выплатами по различным обязательствам за рубежом. Профицит товарного баланса составил 490 млн долларов, что на 9 млрд 60 млн долларов меньше, чем в сентябре прошлого года. Экспорт сократился за тот же период на 0,7%, составив 57 млрд 90 млн долларов. Снижение показателя в годовом исчислении отмечается впервые с октября 2020 года. Сократились поставки в Китай, Юго-Восточную Азию и Евросоюз. Импорт вырос на 18%, составив 56 млрд 590 млн долларов. Ввоз сырья увеличился на 25,3%. Рост импорта газа составил 165,1%, а сырой нефти - 57,4%. В сфере услуг зарегистрирован дефицит в размере 340 млн долларов.