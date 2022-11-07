Пхеньян опроверг сообщения о поставках оружия России

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«Мы ещё раз ясно заявляем, что у нас никогда не было «оружейных сделок» с Россией, и что у нас нет планов заключать их в будущем»,- говорится в заявлении представителя управления международного военного сотрудничества министерства обороны КНДР, опубликованном 8 ноября агентством ЦТАК. «Мы расцениваем обвинения США как часть их враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене»,- говорится в заявлении. Ранее представители американской разведки заявили, что Россия закупает у Северной Кореи «миллионы снарядов и ракет для использования в войне против Украины». Между тем, как сообщила американская радиостанция «Свободная Азия» со ссылкой на информацию посольства России в Пхеньяне, утверждения США о том, что Северная Корея тайно поставляет ракеты и снаряды в Россию, «не соответствуют действительности от начала до конца». Посол Александр Мацегора в недавнем интервью российским СМИ заявил, что «Москва не получала и не планирует получать какое-либо оружие или боеприпасы из Северной Кореи ни напрямую, ни через посредников». Однако ведущий эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Виктор Чха считает, что Северная Корея могла бы погасить свой долг перед Россией поставками оружия. В этом случае подобные поставки «будут экономическим решением, а не стратегическим».