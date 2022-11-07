Пхеньян: Цель учений «Тхэгык» - завершить подготовку к вторжению на Север

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Настоящая цель южнокорейских командно-штабных учений «Тхэгык 22», которые проходят с 7 по 10 ноября, «завершить подготовку к войне против Северной Кореи». Об этом говорится в комментарии, опубликованном 8 ноября пропагандистским сайтом «Уриминчжоккири». Южнокорейские военные «пытаются замаскировать агрессивный характер учений и обмануть мировое сообщество, заявляя, что они проводят командно-штабную тренировку на основе компьютерного моделирования без привлечения войск и техники». Однако их «агрессивный характер и угроза никуда не делись». Ситуация на Корейском полуострове «находится в шаге от взрыва». Проведение в этих условиях учений «Тхэгык» показывает, что администрация Юн Сок Ёля стремится не к урегулированию ситуации, а к усугублению напряжённости, ожидая удобного повода к вторжению в КНДР,- говорится в комментарии.