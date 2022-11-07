США призывают Россию и Китай привлечь КНДР к ответственности

Photo : YONHAP News

США призывают все государства-члены ООН, особенно постоянных членов Совета Безопасности, соблюдать принципы Устава организации. Об этом заявил 7 ноября на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс. На прошлой неделе Россия и Китай заблокировали американскую резолюцию, предусматривающую наказание Северной Кореи за недавние ракетные запуски, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты. В этом году Пхеньян запустил 59 баллистических ракет, и каждый такой запуск угрожает региональному и глобальному миру, являясь нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН,- сказал Прайс. «Мы будем продолжать взаимодействовать с партнёрами в Совете Безопасности и продолжать доводить до их сведения как публично, так и частным образом, что КНДР, которая чувствует, что может действовать безнаказанно, не в интересах Китая и не в интересах России»,- добавил представитель госдепартамента.