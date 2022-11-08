Продолжается расследование обстоятельств трагедии в Итхэвоне

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Специальная следственная группа, которая занимается расследованием обстоятельств трагедии в сеульском районе Итхэвон, произошедшей 29 октября, проводит обыски и изымает документы в 55 учреждениях. К ним относятся все ведомства, имеющие какое-либо отношение к экстренным ситуациям, их предотвращению и ликвидации последствий. Это полиция, пожарная охрана, муниципальные органы. Ранее обыски прошли в восьми учреждениях, в том числе, в городском полицейском управлении Сеула, полицейском управлении муниципального округа Ёнсан-гу и администрации Ёнсан-гу. Были, в частности, осмотрены рабочие кабинеты руководителей данных учреждений. 8 ноября обыски проводились в кабинетах начальника информационного отдела и службы экстренных вызовов 112 полицейского управления Сеула, в кабинете начальника полицейского управления муниципального округа Ёнсан-гу и подведомственных ему отделах. Специальная следственная группа направила своих сотрудников для сбора информации в администрацию округа Ёнсан-гу, центральную диспетчерскую камер наружного наблюдения, управление Сеульского метрополитена и на станции метро, ближайшие к месту трагедии. Следствие намерено выяснить причины недостаточно оперативного реагирования на сообщения о большом скоплении людей в день трагедии, подтвердить или опровергнуть вину ряда должностных лиц в несвоевременном принятии мер для урегулирования опасной ситуации, а также попытках скрыть наличие сообщений с места трагедии.