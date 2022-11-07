В РК низкий уровень владения навыками оказания экстренной помощи

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Среди южнокорейцев сравнительно низкий уровень владения навыками сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), которая может спасти жизнь человеку в экстренной ситуации. По данным парламентского комитета по вопросам здравоохранения и соцобеспечения за 2020 год, среди пациентов, поступающих в медучреждения с внезапной остановкой сердца, доля тех, кому сердечно-лёгочную реанимацию провели простые люди, находившиеся рядом, составила 26,4%. В Великобритании аналогичный уровень составил 70%, в США - 40,2%. После начала пандемии коронавируса желающих пройти курс обучения сердечно-лёгочной реанимации стало меньше. С 2017 по 2019 год курсы по оказанию экстренной помощи проходили свыше 600 тыс. человек в год. Однако в разгар пандемии в 2020 году показатель составлял 148 тыс., а в 2021 году - 186 тыс. В комитете отметили необходимость расширения образовательных программ по оказанию первой помощи.