В РК продолжается рост занятости

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По состоянию на октябрь текущего года, численность занятого населения составила в РК 28 млн 418 тыс. человек. Это на 677 тыс. человек больше, чем год назад. Это самый высокий рост за октябрь, начиная с 1999 года,- сообщило 9 ноября Национальное статистическое управление. Рост занятости продолжается 20 месяцев подряд, но темпы роста снижаются пятый месяц. Прирост рабочих мест отмечен в сфере производства, гостиничного и ресторанного бизнесов, здравоохранения и социального обеспечения. Отрицательные тенденции в сфере оптовой и розничной торговли, финансов и страхования. Уровень занятости вырос на 1,3% в годовом исчислении, составив 62,7% трудоспособного населения. Это самый высокий показатель за октябрь с 1982 года. Безработица сократилась на 0,4% до 2,4% трудоспособного населения. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 16 млн 192 тыс. человек. Это на 428 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Число постоянных работников выросло на 738 тыс. человек. Количество временных работников сократилось на 85 тыс. человек, подёнщиков – на 80 тыс. человек.