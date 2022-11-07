США расширили антисеверокорейский санкционный список

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Министерство финансов США расширило антисеверокорейский санкционный список, включив в него двух граждан Китая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 ноября на сайте ведомства. По его информации, двое граждан связаны с северокорейской компанией Air Koryo, находящейся под американскими санкциями. Данные физические лица подозреваются в оказании помощи авиакомпании в перевозке товаров для ядерной программы из Китая в Северную Корею,- уточняется в заявлении. Ранее США повторно внесли в санкционный список криптовалютный сервис Tornado Cash, подозреваемый в отмывании виртуальной валюты, похищенной северокорейской группой хакеров Lazarus. По данным Управления по контролю за иностранными активами США, сумма отмытых денег в марте этого года составила 455 млн долларов. Как отметили в министерстве финансов США, санкции направлены на сдерживание разработки Пхеньяном ядерного и ракетного оружия.