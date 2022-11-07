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Реагирование на изменение климата – задача правительства РК

Write: 2022-11-09 10:35:07Update: 2022-11-09 12:03:34

Реагирование на изменение климата – задача правительства РК

Photo : YONHAP News

Реагирование на изменение климата является одной из основных задач южнокорейского правительства. Об этом заявила специальный посланник президента РК На Гён Вон, выступая на 27-й Конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Египте. По её словам, сокращение выбросов парниковых газов на 40% - непростая задача для  южнокорейской экономики, однако страна намерена выполнить обещание, данное мировому сообществу. РК будет продвигать углеродно-нейтральный зелёный рост, руководствуясь принципами, основанными на ответственном внедрении, упорядоченном переходе и инновациях,- подчеркнула На Гён Вон. В частности, планируется расширить поддержку развивающимся странам в переходе к зелёной экономике в рамках официальной помощи в целях развития. Будут осуществляться обмен технологиями, а также поддержка представительств Зелёного климатического фонда, Глобального института зелёного роста и Центра климатических технологий. 
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