МАГАТЭ направит в Японию группу экспертов

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит экспертов в Японию для проверки процесса очистки загрязнённой воды с АЭС Фукусима-1, сброс которой запланирован на 2023 год. Группа из четырёх специалистов должна прибыть на место в течение следующей недели. В их задачи входит сбор образцов морской воды, отложений и рыбы возле атомной станции. Проверка проводится в рамках независимого контроля безопасности сброса загрязнённой воды с АЭС. Для этого в МАГАТЭ была учреждена целевая группа экспертов. Сейчас загрязнённая вода хранится в специальных резервуарах на территории станции. По утверждению японской стороны, она очищена от большинства радионуклидов. Тем не менее, у некоторых экспертов вызывает беспокойство возможность сохранения в воде радиоактивного вещества трития даже после её очистки.